Αρχικά, ο rookie των 76ers φιλοδώρησε τον ΝτεΡόζαν με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε με... χαρά την ασίστ του Εμπίντ για το κάρφωμα!

Δείτε τι έκανε

The Embiid-to-Simmons connection is still hard to stop pic.twitter.com/p41PE9pWRS

— The Crossover (@TheCrossover) 15 Ιανουαρίου 2018