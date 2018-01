Στον... πυρετό του All-Star Game κινείται ο πλανήτης!

15 Ιανουαρίου και είναι η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας για την λαμπερή διοργάνωση του Λος Άντζελες και αρκετοί είναι αυτοί που... καταθέτουν ψήφους.

Ανάλογα έπραξε και ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Νεϊμάρ, ο οποίος έδειξε την προτίμησή του στον καλό του φίλο, Ντρέιμοντ Γκριν!

Go and vote for @money23green for NBA All-Star! Tweet his name with #NBAVOTE Last day to vote let’s gooo

— Neymar Jr (@neymarjr) 15 Ιανουαρίου 2018