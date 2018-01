Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από κοντά παρακολούθησε ο Γιουσέιν Μπολτ.

Ο 8 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του Στίβου βρέθηκε στην «American Airlines Arena», για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Χιτ με τους Μπακς.

Welcome to The HEAT's House, @usainbolt! pic.twitter.com/Rsxi5185e2

— Miami HEATTTTTTT (@MiamiHEAT) 14 Ιανουαρίου 2018