Υπογράφει στους Πέλικανς ο Μάικ Τζέιμς! (pic)

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού αποδεσμεύτηκε από τους Φίνιξ Σανς τον Δεκέμβριο κι έκτοτε κυκλοφορεί στην αγορά των free agents ενώ η περίπτωσή του ήλθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες εβδομάδες για ομάδα της Κίνας. Ο Τζέιμς μέτρησε 10.4 πόντους, 3.8 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με τους «ήλιους» ενώ ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτησή του.

Οι τοποθετήσεις του στα social media... ξεσήκωσαν τον κόσμο του «τριφυλλιού» σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του ωστόσο ο εκρηκτικός γκαρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ. Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Shams Charania του «The Vertical», ο Τζέιμς θα υπογράψει μη εγγυημένο αλλά two-way συμβόλαιο στους Πέλικανς! Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα παίξει στη Νέα Ορλεάνη για τις επόμενες 45 ημέρες διεκδικώντας εγγυημένο συμβόλαιο.

Sources: Free agent guard Mike James is signing a two-way NBA contract with the New Orleans Pelicans. James’ remaining two-way days will take him past the trade deadline and All-Star break with the Pelicans.