Οι Μπουλς νίκησαν τους Νικς (119-122), με τον Λάουρι Μάρκανεν να κάνει μεγάλη εμφάνιση.

Ο 20χρονος ξανθομάλλης φόργουορντ μέτρησε 33 πόντους και είχε 8/15 τρίποντα - τα περισσότερα σε ένα παιχνίδι - φτάνοντας έτσι το είδωλό του, Ντιρκ Νοβίτσκι!

Lauri Markkanen has made 8 3-pt FG, tied for the most in a game by a 7-footer in NBA history (Dirk Nowitzki) pic.twitter.com/ia0v5j5ssk

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Ιανουαρίου 2018