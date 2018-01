Το buzzer beater του Έλιγκτον (vids)

Η νίκη της ημέρας ήταν χωρίς αμφιβολία αυτή των Χιτ επί των Ράπτορς μέσα στο Τορόντο. Η ομάδα του Μαϊάμο επικράτησε με 90-89 με τον Ουέιν Έλιγκτον να σκοράρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του μετά από ασίστ του Γκόραν Ντράγκιτς. Στα βίντεο που ακολουθούν δείτε το συγκεκριμένο buzzer beater με τον παίκτη των Χιτ να πηγαίνει αρχικά για κάρφωμα, αλλά να αλλάζει γνώμη βλέποντας ορατή την πιθανότητα να δεχθεί τάπα.

Here's how it looked from inside the Air Canada Centre!#HEATCulture pic.twitter.com/SLAaxwibI8

