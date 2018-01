Οι Χιτ είναι στην επίθεση και χάνεται το σουτ. Εκεί που όλοι περίμεναν τους Ράπτορς να φύγουν στην κόντρα, έρχεται από το πουθενά ο... ιπτάμενος Ντέρικ Τζόουνς να καρφώσει θεαματικά. Μια φάση που πραγματικά δεν χρειάζεται πολλά λόγια, αλλά να καθίσετε να δείτε πολλές φορές. Μια φάση που δύσκολα δεν θα είναι στο νούμερο 1 στο σημερινό Top-5.

#HEATNation, allow us to introduce you all to Airplane Mode! pic.twitter.com/Kq1heKaAkP

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 10, 2018