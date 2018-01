Γκριν: «Έτοιμος για το Dancing with the Stars ο Κάρι!» (vid)

«Έχει εκπληκτικό footwork. Το πως κινείται είναι εξαιρετικό. Πιστεύω ότι του ανήκει μια θέση στο Dancing with the Stars» ανέφερε ο Γκριν, ενώ ο Στεφ Κάρι είχε... διαφορετική άποψη.

«Προτιμώ να συνεχίσω να σουτάρω και έτσι δεν θα ακολουθήσω την συμβουλή του Ντρέιμοντ να πάω στο Dancing with the Stars...»

Αν μη τι άλλο στο Γκόλντεν Στέιτ είναι μια... ωραία ατμόσφαιρα.

Steph about to be on the next #DancingWithTheStars?? pic.twitter.com/RD5DFToe3W

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 9 Ιανουαρίου 2018