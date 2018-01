Πολλές φορές δεν μπορεί να συγκρατηθεί ο Ντρέιμοντ Γκριν και αυτό έκανε για άλλη μια φορά, πληρώνοντας το.

Το ΝΒΑ επέβαλλε πρόστιμο 25.000 δολαρίων στον φόργουορντ του Γκόλντεν Στέιτ για τα σχόλια του για τους διαιτητές της λίγκας.

Μένει να δούμε αν θα συμμορφωθεί!

Golden State's Draymond Green has been fined $25,000 by the NBA for his public criticism of the officiating over the weekend.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Ιανουαρίου 2018