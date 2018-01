Ο Ντράγκιτς έγραψε ιστορία στους Χιτ! (pic & vid)

Στο παιχνίδι του Μαϊάμι με τους Γιούτα Τζαζ μοίρασε έξι τελικές πάσες και βρέθηκε στην 7η θέση της αντίστοιχης λίστας.

Συγκεκριμένα έφτασε τις 1.154 ασίστ και ξεπέρασε τον Έντι Τζόουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 1.152 ασίστ.

Πρώτος πασέρ παραμένει ο Ντουέιν Ουέιντ με 4.944 τελικές πάσες με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ να βρίσκεται στην 2η θέση με 2.867!

MILESTONE ALERT

With 6 assists last night @Goran_Dragic claimed sole possession of 7th place on the Miami HEAT All-Time List! (1,154) pic.twitter.com/fsuqILV5a2

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 8 Ιανουαρίου 2018