Οι Τίμπεργουλβς δε είχαν πρόβλημα κόντρα στους Πέλικανς τους οποίους και νίκησαν με 116-98.

Οι εντυπωσιακές φάσεις αρκετές, αλλά αυτή που προκάλεσε έντονο χειροκρότημα ήταν το... υπερηχητικό κάρφωμα του Τάουνς με το οποίο έγινε το 37-49!

Παρατηρήστε πώς κανείς δεν πάει να τον κόψει. Λογικό!

KAT finds the loose ball and slams it home!#AllEyesNorth pic.twitter.com/iPMdYbMBtH

