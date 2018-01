Γράφει ιστορία ο Γκριν με τα «triple doubles»! (pic)

Μετά το «triple double» του κόντρα στους Ρόκετς όπου μέτρησε 17 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ έφτασε τα 21 στην καριέρα του σημειώνοντας ρεκόρ... Ουόριορς.

Το προηγούμενο ανήκε στον Τομ Γκόλα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο Γκόλντεν Στέιτ από το 1955 έως το 1963 και είχε μετρήσει 20 triple doubles.

Επιπλέον οι Ουόριορς έφτασαν στις 21 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις κάθε φορά που ο Γκριν τελειώνει το ματς με «triple double».

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του με 24 σερί νίκες σε δικά του «triple doubles».

The @Warriors improved to 21-0 in Draymond Green's career when he records a triple-double.

Only Magic Johnson's Lakers have won more consecutive games in a player's triple-doubles than the Warriors have in Green's. pic.twitter.com/Kgxcz2LmlV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 5 Ιανουαρίου 2018