Αποθέωση για Τόμας (vid)

Θεωρείται και όχι άδικα ως ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες των Σέλτικς, ωστόσο πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα των Καβαλίερς. Ο λόγος για τον Αζάια Τόμας, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους της πρώην ομάδας του την στιγμή που πήγε να καθίσει στον πάγκο των... ιπποτών. Ο ίδιος έδειχνε να το χαίρεται με τον κόσμο όρθιο να μην σταματά να τον χειροκροτά, παρότι πλέον είναι αντίπαλος.

.@isaiahthomas gets a warm reception from the Celtics faithful.@Cavs basketball on FOX Sports GO: https://t.co/rHIHv05gCr pic.twitter.com/hhk63vX9Ay

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) January 4, 2018