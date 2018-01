Και το θέαμα στον αγώνα των Μπακς με τους Πέισερς άρχισε. Ο Χένσον βρήκε ωραία τον Αντετοκούνμπο, αυτός... πέταξε και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του αντιπάλου με τον κόσμο να ξεκινάει από νωρίς τα συνθήματα για MVP...

Henson to Giannis FOR THE OOP!! pic.twitter.com/uF43LKW910

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 4, 2018