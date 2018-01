Κυνηγάει τον θαυματουργό κοντό ο πασέρ Κέμπα! (pic)

Συνεχίζει να ανεβαίνει στις λίστες των Χόρνετς σε όλες τις κατηγορίες ο Κέμπα Ουόκερ.

Ο ηγέτης της Σάρλοτ μοίρασε 10 ασίστ κόντρα στους Κινγκς και πλέον έχει 2.582, παίρνοντας από τον Φέλτον την δεύτερη θέση με τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία της ομάδας.

Βέβαια για να βρεθεί στην κορυφή της λίστας έχει δρόμο ακόμα, αφού εκεί υπάρχει ο αξέχαστος κοντός, Μάγκσι Μπογκς (1.60 ύψος παρακαλώ) με 5557. Ο Κέμπα είναι δεύτερος (8.885) και στους σκόρερ, με τον Ντελ Κάρι (9839).

Kemba Walker has moved into 2nd in @hornets history in career assists. behind Muggsy Bogues.

He trails only Dell Curry on the franchise's all-time scoring list. pic.twitter.com/aJZCbBPB3F

