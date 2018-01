Στην άκρη περνάει ο Ραντλ (vid)

Πλούσιο αναμένεται να είναι το πρώτο top-10 για το 2018, αν κρίνουμε από τις φάσεις που έχουν γίνει έως τώρα. Όπως αυτή στο Τίμπεργουλβς-Λέικερς με τον Τζούλιους Ραντλ των «λιμνάνθρωπων» να παίρνει το ριμπάουντ και να καρφώνει με δύναμη στο καλάθι των... λύκων βάζοντας υποψηφιότητα για να μπει στις καλύτερες φάσεις της βραδιάς.

Julius Randle closes the half with a strong move in the paint #NBAVote (: @SpectrumSN & @spectdeportes) pic.twitter.com/WKTGnBGEFF

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 2, 2018