O... 16χρονος ΛεΜπρόν ήθελε να γίνει ο καλύτερος του ΝΒΑ! (vid)

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2000, όταν ακόμα ήταν σχολιαρόπαιδο στο Οχάιο αλλά είχε ξεχωρίσει για το ταλέντο του, δεν έκρυβε τους μεγάλους του στόχους.

Τα πέντε πράγματα που είχε πει;

«1. Να μπω στο ΝΒΑ»,

«2. Να γίνω πιο δυνατός».

«3. Να γίνω καλός αμυντικός».

«4. Να σουτάρω καλύτερα στα τρίποντα».

«5. Να γίνω ο καλύτερος του ΝΒΑ».

Εσείς τι λέτε; Έκανε όλα όσα ήθελε και... ονειρευόταν;

LeBron James turns 33 years old today

At age 16 he talked about his basketball future and what he wanted to improve on and accomplish

Get to the NBA

Get stronger

Defense

Shooting the 3

e the best pic.twitter.com/i93s4c5VSl

— Sports Illustrated (@SInow) 30 Δεκεμβρίου 2017