Ο πλέι μέικερ των «Λύκων» τραυματίστηκε στο γόνατο, αλλά όπως μετέδωσε το ESPN και δη ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρή ζημιά.

Παρόλα αυτά παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση.

MRI revealed that Minnesota guard Jeff Teague has a sprained left knee, but there's no structural damage, league sources tell ESPN. He will be out of lineup for indefinite period of time.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 Δεκεμβρίου 2017