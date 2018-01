Η... Freak-αλέα χρονιά του Γιάννη! (vids)

Από που να αρχίσεις κανείς και που να τελειώσει... Μια χρονιά που μπήκε με την μεγαλύτερη ατομική διάκριση που πέτυχε ποτέ Έλληνας μπασκετμπολίστας και ολοκληρώνεται με το όνομά του, να βρίσκεται στην “short-list” της συζήτησης για τον τίτλο του ΜVP της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ! Ένα ημερολογιακό έτος, στη διάρκεια του οποίου, ο 23χρονος Έλληνας διεθνής forward των Μπακς προσέφερε μοναδικές συγκινήσεις στο φίλαθλο κοινό, καθιερώθηκε πλήρως στην «ελίτ» του star system του παγκοσμίου μπάσκετ. Τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες γεμάτες χαμόγελα, επιτυχίες, υποσχέσεις για δυσθεώρητα «ύψη» και μελλοντικές κατακτήσεις.

Μια χρονιά από την οποία θα θυμάται με περηφάνεια την βράβευση των γονιών του από την ομογένεια της Νέας Υόρκης για την ελληνική ανατροφή του ιδίου και των αδερφών του, τον χειρισμό της υπόθεσης του τραυματισμού του στο γόνατο, που προκάλεσε το πρώτο “όχι” στην Εθνική ομάδα και φυσικά την αντιμετώπιση της πιο δύσκολης στιγμής που μπορεί να βιώσει κανείς στον μάταιο τούτο κόσμο: την απώλεια του πατέρα του...

Ας τα πάρουμε όμως, με τη σειρά. Στις 4 Ιανουαρίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας του θρυλικού “Madison Square Garden”, με το buzzer-beater που χαρίζει τη νίκη στους Μπακς μέσα στη Νέα Υόρκη, σφραγίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο μία επιβλητική εμφάνιση (27π. & 13ρ.). Στη συνέχεια, γνώρισε την αποθέωση έξω από το γήπεδο των Νικς από εκατοντάδες Έλληνες ομογενείς και δίδαξε ήθος, αρνούμενος να υπογράψει πάνω σε μία ελληνική σημαία.

Δεκαπέντε μέρες αργότερα (19/01), ολοκληρώνεται η σχετική ψηφοφορία και ανακοινώνονται οι πεντάδες του 66ου All-Star Game. Ο “Greek Freak” παίρνει την 3η θέση στην Ανατολική περιφέρεια πίσω από τον ΛεΜπρόν Τζέϊμς και τον Καϊρί Ίρβινγκ, συνολικά βγαίνει 6ος σε ψήφους (1.604.463) σε όλο το ΝΒΑ. Ταυτόχρονα γίνεται ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει στην μεγαλύτερη γιορτή του «μαγικού κόσμου», ο πρώτος παίκτης των Μπακς μετά το 2004 (Μάϊκλ Ρεντ) και ο πρώτος βασικός μετά το 1986 (Σίντνεϊ Μόνκριφ). Θέλετε κι άλλα; Σε ηλικία 22 ετών και 74 ημερών, ο 22χρονος (τότε) ηγέτης των «ελαφιών» έγινε ο νεότερος “starter” στην ιστορία του All-Star Game!

Στις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει πιο σοβαρά από όλους τους συμπαίκτες του το «κυρίως πιάτο» του All-Star Weekend, αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της Ανατολής (30π.), απολαμβάνει κάθε λεπτό της συμμετοχής του και χάνει το MVP, επειδή η ομάδα της Δύσης έχει περισσότερα κέφια και κερδίζει το ματς.

Στις 3 Απριλίου, ο Giannis αναδεικνύεται παίκτης του μήνα Μαρτίου στην Ανατολική περιφέρεια του πρωταθλήματος, έχοντας μ.ο. 22,4 πόντους, 8,4 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,8 κοψίματα, ενώ γιορτάζει το τελευταίο του παιχνίδι στην κανονική περίοδο, με το 8ο triple-double της καριέρας του (10π., 11ρ. & 10ασ.), ισοφαρίζοντας την σχετική επίδοση του Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ με τη φανέλα των Μπακς.

Το τέλος της regular-season τον βρίσκει στην κορυφή των πέντε σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών για λογαριασμό του Μιλγουόκι, κάτι που έχουν καταφέρει μόλις άλλοις τέσσερις παίκτες (Ντέϊβ Κάουενς, Σκότι Πίπεν, Κέβιν Γκαρνέτ και ΛεΜπρόν Τζέϊμς) στην ιστορία του ΝΒΑ! Παράλληλα, ο Έλληνας ηγέτης των Μπακς γίνεται ο πρώτος μπασκετμπολίστας του «άλλου πλανήτη» που τελειώνει μία σεζόν μέσα στο Top-20 σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα!

Τα «ελάφια» μπορεί να χάνουν από τους Ράπτορς στον 1ο γύρο των palyoffs, ο «Human Alphabet» όμως, συμπεριλαμβάνεται στην 2η καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ (τη συνολική και την αμυντική), αλλά το μεγαλύτερό του επίτευγμα είναι ότι «κερδίζει» το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της χρονιάς.

Η επιστροφή στην Ελλάδα τον βρίσκει μεταξύ άλλων και στη Σαντορίνη, όπου «γυρίζει» ένα εκπληκτικό διαφημιστικό για λογαριασμό της Aegean Airlines, ως νέος παγκόσμιος πρεσβευτής του εθνικού μας αερομεταφορέα.

Τον Ιούνιο επιστρέφει στην Αμερική για να πάρει μέρος στην 30στή επέτειο των γενεθλίων του ελληνοαμερικανικού ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Υόρκης (Cosmos FM), που στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 30 χρόνων από το έπος της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket του 1987, βραβεύει τον ίδιο ως πρότυπο των Ελλήνων ομογενών και τους γονείς του για την επιλογή τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ελληνικά πρότυπα και αξίες και συγκλονίζει με τον λόγο του...

Ακολουθεί η 3η έκδοση του “Antetokounbros”, ενός event με φιλανθρωπικούς σκοπούς που προσέλκυσε περισσότερους από 12.000 μπασκετόφιλους στο «Νίκος Γκάλης» κι έστειλε σε όλο τον κόσμο το μήνυμα «είμαστε όλοι αδέλφια» (“We are all bros”).

Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ιδανικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και ασφυκτικής πίεσης από τον νέο επικεφαλής του front office των Μπακς, αναγκάστηκε να θέσει εαυτόν εκτός Εθνικής ομάδας για το Eurobasket! Ήταν ίσως η δυσκολότερη απόφαση που κλήθηκε να πάρει ο Έλληνας superstar, o οποίος ονειρευόταν να οδηγήσει και πάλι την «επίσημη αγαπημένη» στον δρόμο των επιτυχιών.

H πρώτη πραγματικά μεγάλη του απογοήτευση μέσα στα γήπεδα, όμως, δεν μπορεί ούτε καν να συγκριθεί με το σοκ που ένιωσε στις 22 του Σεπτέμβρη. Ο ξαφνικός θάνατος του πολυαγαπημένου πατέρα (από ανακοπή καρδιάς), «συνέτριψε» τον εσωτερικό του κόσμο και του έδωσε ένα επιπλέον πολύ ξεχωριστό κίνητρο να στοχεύει συνεχώς την κορυφή.

Οι 44 πόντοι που σκόραρε εναντίον του Πόρτλαντ στις 19 Οκτωβρίου, αποτελούν νέο ρεκόρ καριέρας στον «μαγικό κόσμο». Μετά το ματς οι συμπαίκτες του του χαρίζουν τη μπάλα του αγώνα και ο ίδιος αφιερώνει την ξεχωριστή αυτή βραδιά, στον εκλιπόντα Τσαρλς που τον κοιτούσε χαμογελώντας από ψηλά...

Το ξεκίνημα της νέας σεζόν τον βρήκε στον πρώτο χρόνο του 4ετούς ηγεμονικού συμβολαίου (100 εκ.$) που υπέγραψε πέρυσι με τους Μπακς, λίγους μήνες πριν η ΝΙΚΕ του προσφέρει μία πολυετή συμφωνία με πάρα πολλά μηδενικά... Οι πρώτοι 2,5 μήνες της 5ης του χρονιάς στο ΝΒΑ, τον φέρνουν στην 2η θέση των σκόρερς (μ.ο. 29,5π.) και του συστήματος αξιολόγησης (PER) και μέσα στην πρώτη δεκάδα σε ευστοχία, ριμπάουντ, κοψίματα και κλεψίματα. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται το 2018 μπορεί να τον ψηλώσει ακόμη περισσότερο...

Last but not least, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να θεωρείται σύμπτωση: Το 2017 άρχισε και τελείωσε για τους Μπακς με τον Γιάννη να βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του σε δύο νίκες επί των Θάντερ. Στις 2 Ιανουαρίου στο Μιλγουόκι, όπου τα «ελάφια» νίκησαν 98-84 (Αντετοκούνμπο 26π., 10ρ. & 5ασ.) και στις 29 Δεκεμβρίου στην Οκλαχόμα, όπου η νίκη (97-95) ήρθε με το δεύτερο buzzer-beater της καριέρας του!

Αντί επιλόγου, μπορείτε να παρακολουθήσετε το μοναδικό ντοκιμαντέρ του gazzetta.gr (πατώντας εδώ), που ταξίδεψε στο Μιλγουόκι και κατέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την «πτήση» του 23χρονου Έλληνα διεθνούς φόργουορντ στ' αστέρια!