Ημέρα Αντετοκούνμπο η σημερινή, καθώς οι Μπακς υποδέχονται τους Μπουλς. Το επίσημο κανάλι του ΝΒΑ βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ασχοληθεί με τον αγώνα αυτόν, βάζοντας τον «Greek Freak» να είναι στο ρινγκ μαζί με την μασκότ της ομάδας του Σικάγο «Μπένι τον ταύρο». Το ποιος θα νικήσει θα το ξέρουμε σε λίγες ώρες...

Did a visit to @wwe #RAW help @Giannis_An34 get ready to release the Greek Freak against the @chicagobulls? pic.twitter.com/I1gJXz3ghx

— NBA TV (@NBATV) December 27, 2017