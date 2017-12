Ο Γιάννης διαφήμισε την Ελλάδα και στο... WWE! (pic & vid)

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μπορεί να μην ξεκαθάρισε εάν και εφόσον θα βρίσκεται στην ομάδα για το ματς με τους Σικάγο Μπουλς ωστόσο απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έγιναν στο πλαίσιο της παρουσίας του στο WWE!

Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι θα χρησιμοποιούσε το «Gree Freak» ακόμα και αν ήταν αθλητής του WWE, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Τζον Σίνα λέγοντας ότι η «τελειωτική» του κίνηση θα θύμιζε πολύ αυτή του σταρ του κατς, ενώ στάθηκε και στα παραδοσιακά Χριστούγεννα της Ελλάδας!

EXCLUSIVE: Milwaukee @Bucks' star @Giannis_An34 prepares for Tuesday's game against the @ChicagoBulls by taking in the special #Christmas episode of #RAW! pic.twitter.com/I3o0Yl586x

— WWE (@WWE) 26 Δεκεμβρίου 2017