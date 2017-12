Ο Χέιγουορντ περπάτησε και ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» (vid)

Ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν Γκόρντον Χέιγουορντ περπάτησε πριν το ματς με τους Ουίζαρντς στο παρκέ του «TD Garden» και ευχήθηκε στον κόσμο «Καλά Χριστούγεννα».

Πριν λίγες μέρες έβγαλε τη βοηθητική μπότα και τώρα περπατάει κανονικά. Βέβαια, θα χάσει όλη τη σεζόν μιας κι ο τραυματισμός του ήταν πολύ σοβαρός.

Αυτές οι εικόνες όμως είναι ό,τι πιο όμορφο είδαμε στα γήπεδα σήμερα.

Gordon Hayward is at the Garden tonight wishing everyone a Merry Christmas! #Celtics pic.twitter.com/Kdm5oT6IXp

— Binge Sports (@BingeSports) December 25, 2017