Μπορεί να μην αγωνίζεται στο ματς με τους Καβς λόγω τραυματισμού, αλλά ο Στεφ Κάρι δεν χάνει το κέφι του.

Ο γκαρντ των Ουόριορς καθόταν πίσω από τον Ντουράντ στην προθέρμανση των πρωταθλητών και μόλις ο «KD» ευστοχησε σε ένα τρίποντο, ο Κάρι το πανηγύρισε με την ψυχή του.

Δείτε τον να σχηματίζει το σήμα τριπόντου, μια συχνή κίνηση του

Find someone who cheers for you the way Steph cheers for KD pic.twitter.com/TzXBbleaj2

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 25 Δεκεμβρίου 2017