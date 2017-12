Οι Σίξερς κατάφεραν να αποδράσουν με το διπλό (98-105)από το Madison Square Garden και να φτάσουν στο 18-15, έχοντας τον Εμπίντ σε εξαιρετική μέρα (25 πόντοι και 16 ριμπάουντ).

Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο, με τους Σίξερς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-48, αφού ο Πορζίνγκις... έκλεισε τα φώτα στον Μπούκερ. Όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν καλύτερες αποφάσεις στα τελευταία λεπτά, έβαλαν τα κρίσιμα σουτ και πήραν τη νίκη.

Για τους νικητές εκτός του Εμπίντ σπουδαίο ματς έκανε και ο Ρέντικ με 24 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ο Καντέρ ήταν συγκλονιστικός με 31 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και 22 ριμπάουντ, με τον Πορζίνγκις να προσθέτει 22 μαζί με 7 ριμπάουντ και 5 μπλοκ.

Πλέον η Νέα Υόρκη έπεσε στο 14-19.