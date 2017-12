Οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 112-107 έχοντας για πρωταγωνιστή τον Γερμανό γκαρντ.

Ο Ντένις Σρέντερ θα θυμάται για πολύ καιρό το συγκεκριμένο παιχνίδι αφού πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 33 πόντους.

Παρακολουθείστε τις καλύτερες στιγμές του...

Dennis Schroder puts up a career-high 33 to lead the @ATLHawks at home! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/2fBLhZ47Nz

— NBA (@NBA) 24 Δεκεμβρίου 2017