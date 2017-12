Στο μπάσκετ δεν χρειάζονται πολλά. Έναν παίκτη να ξέρει να πασάρει και έναν να ξέρει να καρφώνει. Οι Ράπτορς τους έχουν και τους δύο και έτσι προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Όπως στην φάση που ακολουθεί με τον ΝτεΡόζαν να βρίσκει ωραία τον Ιμπάκα και αυτός να καρφώνει με δύναμη στο καλάθι των Χόρνετς.

DeRozan gets fancy and finds Ibaka for the flush!@Raptors lead 63-45 with less than a minute to play in the first half.#WeTheNorth pic.twitter.com/4MKr7K9s18

— NBA (@NBA) December 21, 2017