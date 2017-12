ΛεΜπρόν Τζέιμς σημαίνει θέαμα, κάτι που φάνηκε για ακόμα μία φορά και στον αγώνα κόντρα στους Μπακς του Αντετοκούνμπο. Ο Βασιλιάς μας χάρισε μια ακόμα θεαματική φάση, όταν πήρε την ασίστ του Λαβ, πέρασε τον Γιάνναρο και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των... ελαφιών.

.@KingJames just doing what he does! pic.twitter.com/YYiBw0Ld8X

— NBA TV (@NBATV) December 20, 2017