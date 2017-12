Τρίτο σερί triple double για Λεμπρόν! (pic)

Ημερολόγιο Προσφορών Ένας μήνας γεμάτος δώρα*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Με 15 ασίστ, 20 πόντους και 12 ριμπάουντ ο Λεμπρόν Τζέιμς σημείωσε triple double για τρίτο σερί ματς στην 5η συνεχόμενη νίκη των Καβαλίερς.

Αυτή τη φορά «θύμα» τους οι Ουίζαρντς και μάλιστα μέσα στην Ουάσινγκτον.

Εχει κέφια και αυτό φαίνεται προς τα έξω!

LeBron James records his third straight triple-double, as the @cavs win their 5th consecutive game!

20 PTS / 12 REB / 15 AST#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/1vUbFVK9Yu

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 18, 2017