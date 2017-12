Oι Θάντερ παίζουν με τους Νικς στη Νέα Υόρκη. Ο Καρμέλο Άντονι παίζει στην έδρα όπου ήταν ίνδαλμα για αρκετά χρόνια εκεί όπου δεν τον ξέχασαν.

Με ένα ξεχωριστό videο και με το μήνυμα «Thank you Melo» οι Νικς φρόντισαν να δείξουν στον νυν αστέρα των Θάντερ ότι ακόμη τον σέβονται και τον εκτιμούν.

The @nyknicks welcome back Carmelo Anthony to MSG! pic.twitter.com/QvPfSdxIgn

— NBA (@NBA) December 17, 2017