Ο Γιάνναρος, σημείωσε double - double, με 29 πόντους (10/15 δ., 1/3 τρ., 6/9 β.) και 16 ριμπάουντ, ενώ επίσης είχε 4 ασίστ, 1 κόψιμο κι 1 λάθος.

The best from Giannis Antetokounmpo in tonight's matchup against the Bulls.



29 pts | 16 rebs | 4 asts | 1 blk pic.twitter.com/FWjXM0OfTL

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Δεκεμβρίου 2017