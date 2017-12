Το καλάθι του αγώνα, μέχρι στιγμής, σημείωσε με την βοήθεια του Μπλέντσο ο Γιάνναρος! Ο πρώτος πάσαρε και ο διεθνής άσος κάρφωσε αφού πρώτα... πέταξε!

Bledshow throws it , The Greek Freak throws it !!#FearTheDeer pic.twitter.com/qSt6BluHZ8

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 16 Δεκεμβρίου 2017