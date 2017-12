«Ντύθηκε» Γκαρνέτ ο εντυπωσιακός Τάουνς! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Είναι ένας από τους καλύτερους σέντερ στο ΝΒΑ και δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Ο Καρλ-Αντονι Τάουνς έκανε πράματα και θάματα απέναντι στους Κινγκς, αφού τελειώσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 14 ριμπάουντ, 5 μπλοκ και 5 ασίστ.

Μάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Τίμπεργουλβς μετά τις 16/2 του 2003 και τον Κέβιν Γκαρνέτ που κατάφερε να μετρήσει 30+ πόντους 13+ ριμπαόυντ, 5+ ασίστ και 5+ μπλοκ.

Μεγάλο επίτευγμα να θυμίζεις τον σπουδαίο «KG» έστω και σε μια εμφάνιση σου.

Karl-Anthony Towns is the first @Timberwolves player with 30+ PTS, 13+ REB, 5+ AST, 5+ BLK since Kevin Garnett on 2/16/03 vs GSW. pic.twitter.com/W5hRJoUZlR

— NBA.com/Stats (@nbastats) 15 Δεκεμβρίου 2017