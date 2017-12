Η απουσία του αυτές τις ημέρες φάνηκε στους Ουίζαρντς αλλά ο Τζον Ουόλ επέστρεψε φορτσάτος. Ο ηγέτης των... μάγων με το καλημέρα άρχισε να προσφέρει θέαμα, όπως στην φάση που θα δείτε μπαίνοντας σαν άνεμος στην ρακέτα των Γκρίζλις και καρφώνοντας με δύναμη τη μπάλα στο καλάθι τους.

WALL WITH THE LEFTY! @verizon Dunk of the Night#WizGrizz pic.twitter.com/hLbhFLTVHq

— Washington Wizards (@WashWizards) December 14, 2017