Το πρώτο καλάθι του Λέοναρντ (vid)

Πέρσι ήταν ο ηγέτης των Σπερς πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις. Εμφανίσεις που τον έφεραν μέσα στους παίκτες που θα μπορούσαν αν πάρουν τον τίτλο του MVP. Φέτος η χρονιά για τον Κάουι Λέοναρντ ξεκίνησε εξαιρετικά άσχημα. Για την ακρίβεια δεν είχε ξεκινήσει έως και σήμερα, οπου κόντρα στους Μάβερικς πραγματοποίησε την πρώτη του φετινή εμφάνιση.

Το παρθενικό του καλάθι δεν ήταν κάτι το εντυπωσιακό, αλλά επειδή είναι το πρώτο φετινό, αξίζει να μπει, με την σιγουριά πως θα έρθουν πολλά περισσότερα και κυρίως πολλά θεαματικά.

Kawhi Leonard is back!

He gets the pull up jumper to go for his first bucket of the season.#GoSpursGo pic.twitter.com/rOv80KAjcD

