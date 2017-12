Ο Πολ Τζορτζ «ρεζίλεψε» τον Λαμπ (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Δεν υπάρχει χειρότερο για έναν παίκτη του ΝΒΑ να πέφτει το παρκέ ύστερα από ντρίμπλα αντιπάλου. Μπορεί να είναι χειρότερο κι από το να γίνει «poster» σε προσπάθεια να κόψει έναν αντίπαλο όταν αυτός πηγαίνει για κάρφωμα.

Στην αναμέτρηση των Θάντερ με τους Χόρνετς, ο Πολ Τζορτζ έκανε τον Τζέρεμι Λαμπ να αισθανθεί πολύ άσχημα αφού με μία περίτεχνη ντρίμπλα τον έριξε στο παρκέ και ακολούθως σκόραρε με ευκολία.

“Come on, man. ... You can’t do that.” pic.twitter.com/8Eh3cesqfW

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 12 Δεκεμβρίου 2017