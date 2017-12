Forza… στο live στοίχημα με αποδόσεις το κάτι άλλο (21+)

Ο Τζέιμς Χάρντεν... μαγείρεψε για άλλη μια φορά και έδωσε έτοιμο καλάθι στον Νενέ

Ο Μούσιας έκανε τη διείσδυση και την κατάλληλη στιγμή την πάσαρε στον Βραζιλιάνο που κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Πέλικανς.

Δείτε τη φάση

James Harden drops it off for the Nene slam!

The @HoustonRockets look to win their 10th consecutive game on @NBATV.#Rockets pic.twitter.com/jAsr61MTuG

— NBA (@NBA) 12 Δεκεμβρίου 2017