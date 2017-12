Παίκτες της εβδομάδας οι Ολαντίπο και Ντουράντ (pic)

Ο 25χρονος γκαρντ οδήγησε τους Πέισερς στο 4-0, με 30.8 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο 29χρονος φόργουορντ, από την άλλη, συνέβαλλε τα μέγιστα στο 3-0 των Ουόριορς, με 30.0 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αποτέλεσμα, να αναδειχθούν οι «πολυτιμότεροι» σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα, για την εβδομάδα που πέρασε.

The #NBA Players of the Week for Week 8!

East: @VicOladipo of the @Pacers

West: @KDTrey5 of the @Warriors pic.twitter.com/HA4OIvhP51

— NBA (@NBA) 11 Δεκεμβρίου 2017