Ο σέντερ της Ατλάντα βρήκε χώρο, πάτησε γερά και δεν πτοήθηκε καθόλου από την προσπάθεια του Λετονού, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει.

Δείτε τι έκανε!

Miles Plumlee muscles it in for the @ATLHawks!#TrueToAtlanta pic.twitter.com/p4Ju0uX2iq

— NBA (@NBA) 11 Δεκεμβρίου 2017