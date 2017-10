Επέστρεψε για τα καλά ο Εμπίντ (vid)

Η φετινή χρονιά θεωρείται σημαντική για τους Σίξερς καθώς περιμένουν πως οι Εμπίντ, Σάριτς και Φουλτζ θα μπορέσουν να φτιάξουν μια τριάδα ικανή για μεγάλα πράγματα. Το θέμα είναι πως θα επιστρέψει και κυρίως πόσο θα αντέξει ο πρώτος, καθώς προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό. Ο Ζοέλ Εμπίντ ωστόσο δείχνει πανέτοιμος, όπως φάνηκε και στο ματς με τους Νετς. Οι Σίξερς κέρδισαν με 133-114 και ο θηριώδης σέντερ είχε σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής 22 πόντους, κατέβασε 7 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ και έριξε και μία τάπα. Όπως είναι λογικό μετά αποθεώθηκε με τον κόσμο να περιμένει να κάνει τα ίδια και ακόμα περισσότερα στο πρωτάθλημα που αρχίζει σε λίγες ημέρες.

Joel Embiid puts up 22 PTS & 7 REBS in 14 minutes of action for the @sixers in his #NBAPreseason debut! pic.twitter.com/RqO9Iitil1

— NBA (@NBA) October 12, 2017