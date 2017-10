Ανανέωσε και... επίσημα ο Εμπίντ! (pic)

Μπορεί να μην έχει καταφέρει να βγάλει μια ολόκληρη χρονιά στα τρία χρόνια που βρίσκεται στην Φιλαδέλφεια ωστόσο οι 76ers πιστεύουν σε εκείνον και αποφάσισαν να του ανανεώσουν το συμβόλαιό του για τις επόμενες πέντε σεζόν!

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση! Θέλω να ευχαριστήσω την ιδιοκτησία της ομάδας, τους προπονητές και τους φιλάθλους. Λατρεύω την πόλη και είμαι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, ενθουσιασμένος που θα περάσω εδώ τα επόμενα πέντε χρόνια. Και ελπίζω και μέχρι το τέλος της καριέρας μου. Trust the Process».

Ο Εμπίντ θα βάλει στον λογαριασμό του 148 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια!

The team has agreed to a contract extension with @JoelEmbiid.

| https://t.co/dytDVC3Qs4 pic.twitter.com/YK8x46KNSs

— Philadelphia 76ers (@sixers) 10 Οκτωβρίου 2017