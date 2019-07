Ζαλγκίρις: Βρήκε τον αντικαταστάτη του Βέστερμαν ο Σάρας (pic)

Ο Γάλλος γκαρντ ετοιμάζει βαλίτσες για Τουρκία, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρ, και ο Σάρας έχει εντοπίσει ήδη τον διάδοχό του.

Αυτός, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Άλεξ Πέρεζ, ο οποίος ήταν έτοιμος να πάει στη Γαλατάσαραϊ, αλλά η αποχώρηση του Βέστερμαν από την Ζαλγκίρις φαίνεται πως άλλαξε τα πλάνα του.

Αν όλα έχουν αίσιο τέλος, ο 26χρονος γκαρντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague. Την περσινή σεζόν, έπαιξε στην Μπάνβιτ, ενώ το 2017-18 στη VEF Ρίγα.

I'm hearing Alex Perez might replace Leo Westermann in Zalgiris Kaunas. According to sources, he was very close to sign with Galatasaray, but since Leo left for Fenerbahce, Zalgiris interest changed Perez mind.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 8 Ιουλίου 2019