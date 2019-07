«Αποχωρεί από την Αρμάνι ο Νάναλι» (pic)

Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ και η Αρμάνι Μιλάνο δεν θα συνεχίσουν την συνεργασία τους. Ο Νάναλι πήγε στην ιταλική ομάδα τον προηγούμενο Ιανουάριο κι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο 28χρονος παίκτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Κίνας.

Former Rockets and Timberwolves forward James Nunnally is expected to part ways with Ettore Messina’s Olimpia Milano, a source told Sportando.

Nunnally has joined Milano last January signing a deal till 2020

Nunnally is drawing interest from several Chinese team.

