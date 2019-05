Όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του «Sportando», η ιταλική ομάδα θα προσφέρει νέο πολυετές συμβόλαιο στον 30χρονο γκαρντ/φόργουορντ.

Ο Αραντόρι είναι από το 2017 στην Μπολόνια και φέτος είχε κατά μέσο όρο 9.5 πόντους και 2.3 ριμπάουντ στο BCL και 12.7 πόντους και 3.9 ριμπάουντ στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Pietro Aradori is expected to sign a multi-year contract extension with Virtus Bologna, a source told Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) 14 Μαΐου 2019