Η ομάδα του Σιμόνε Πιανιτζιάνι έκανε επιμέρους σκορ 23-11 στο τρίτο δεκάλεπτο, προηγήθηκε με 58-41 στο 30' και δεν απειλήθηκε ποτέ από τη διοργανώτρια του Supercoppa , σφραγίζοντας την πρόκριση στον τελικό (30/9, 18:00) με αντίπαλο την Τορίνο του Λάρι Μπράουν που νωρίτερα επιβλήθηκε της Τρέντο.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν πρώτος σκόρερ της Αρμάνι με 23 πόντους και 7 ασίστ ενώ ο Μάικ Τζέιμς τελείωσε το ματς με 17 πόντους (2/3 βολές, 3/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη των Μιλανέζων.

«Έπαιξα σαν σκ...ά όμως με βοήθησε η ομάδα, μεγάλο παιχνίδι από τον Νέντοβιτς, πάμε για άλλο ένα αύριο» ήταν το σχετικό μήνυμα του Αμερικανού στο Twitter.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 35-30, 58-41, 81-59.

Played like shit but team helped me out, big game from @nedovic1624 one more tomorrow

— Mike James (@TheNatural_05) 29 Σεπτεμβρίου 2018