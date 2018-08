«Αρμάνι και Θίοντορ δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα» (pic)

Σύμφωνα με το «Sportando», οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα σε buyout κι έτσι ο Αμερικανός γκαρντ έχει... ξεμείνει στην ομάδα.

Ο σύλλογος του Μιλάνο έχει αποκτήσει ήδη 3 γκαρντ (Τζέιμς, Νέντοβιτς και Ντέλα Βάλε) και ο Θίοντορ δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν.

Παρόλα αυτα, θα συμμετέχει στο training camp της ομάδας, που ξεκινά στις 20 Αυγούστου.

Jordan Theodore and Olimpia Milano have not reached an agreement yet on buyout, a source told @Sportando.

For the moment he remains under contract with Milano for next season and is expected to join the training camp scheduled for August 20

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 4 Αυγούστου 2018