Στη Σάσαρι ο Πέτεγουεϊ! (pic)

Μπορεί ο «δικέφαλος» να ήθελε να κρατήσει τον Αμερικανός στο ρόστερ του ωστόσο εκείνος προτίμησε να συνεχίσει στην Ντιναμό Σάσαρι.

Μάλιστα ο 26χρονος γκαρντ ανακοινώθηκε και επίσημα από την ιταλική ομάδα.



La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’arrivo di Terran Petteway. L’ala americana classe 1992 rientra in Italia, dove aveva disputato la stagione 2016-17, e ritrova coach Vincenzo Esposito come guida tecnica.

Welcome @_TP5‼️https://t.co/nETWNuYHbq

— Dinamo Sassari (@dinamo_sassari) 13 Ιουνίου 2018