Μακάμπι: Θυμήθηκε το τελευταίο ματς του Κάσπι στο Ισραήλ (pic)

Συγκεκριμένα ήταν στις 21 Μαΐου 2009 και πιο συγκεκριμένα σε ματς για το πρωτάθλημα του Ισραήλ απέναντι στην Χάιφα. Η Μακάμπι είχε νικήσει με 85-72 και ο 21χρονος -τότε- Κάσπι είχε αγωνιστεί 38 λεπτά με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ. Αυτό ήταν και το δεύτερο πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει με τη φανέλα της Μακάμπι.

Did you know?@Casspi18's last Maccabi game before heading to the @NBA was the @WinnerLeague final on May 21st 2009. It was a 85:72 win over Haifa & 21 years old Casspi played 38 minutes, scored 16 pts and grabbed 6 reb on the way to winning his 2nd championship #CasspiBack pic.twitter.com/IjdkinlNsR

