«Μετά τον Τεόντοσιτς, η Μακάμπι στρέφεται στον Γκραντ» (pic & vid)

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρίσκεται σε αναζήτηση πλέι μέικερ κι έπειτα από την αποτυχία στις διαπραγματεύσεις με τον Μίλος Τεόντοσιτς, στρέφεται στην περίπτωση του Τζέιραν Γκραντ.

Ο 26χρονος άσος έπαιξε φέτος στο ΝΒΑ με το Ορλάντο, έχοντας 4.2 πόντους, 2.6 ασίστ και 1.6 ριμπάουντ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στους Νικς (2015-16) και τους Μπουλς (2016-18) κι όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί, είναι ο νούμερο 1 στόχος για τη Μακάμπι.

13 Ιουλίου 2019