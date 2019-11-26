Δύσκολα, αλλά νίκησε η Άλμπα

Σημαντική νίκη για την ομάδα του Βερολίνου η οποία πανηγύρισε δύσκολη νίκη την έδρα της Βόννης με 87-90.
Κορυφαίοι παίκτες των νικητών ήταν οι Έρικσον (24π.), Γκίφεϊ (15π.) και Χέρμανσον (11π., 8ασ.).
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TOTTENHAM HOTSPUR 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
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CRVENA ZVEZDA 0vs
BAYERN MUNCHEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 1vs
CLUB BRUGGE 1
ΤΕΛΙΚΟ
LOKOMOTIV MOSKVA 0vs
BAYER 04 LEVERKUSEN 2
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REAL MADRID 1vs
PARIS SAINT-GERMAIN 0
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JUVENTUS 1vs
ATLETICO MADRID 0
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ATALANTA 1vs
DINAMO ZAGREB 0
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MANCHESTER CITY 0vs
SHAKHTAR DONETSK 0
LIVERPOOL FC -vs
SSC NAPOLI -
FC BARCELONA -vs
BORUSSIA DORTMUND -
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GALATASARAY 1vs
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LOKOMOTIV MOSKVA 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 103vs
ORLANDO MAGIC 88
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 126vs
MEMPHIS GRIZZLIES 114
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 106vs
BROOKLYN NETS 108
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 113vs
MINNESOTA 125
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 103vs
SACRAMENTO KINGS 102
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 117vs
CHARLOTTE HORNETS 100
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 101vs
PHILADELPHIA 76ERS 96
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 94vs
PORTLAND 117
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 122vs
UTAH JAZZ 118
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 104vs
LOS ANGELES LAKERS 114
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 97vs
OKLAHOMA CITY 100
ΤΕΛΙΚΟ
CUKARICKI 0vs
KRUPA NA VRBASU 2
ΤΕΛΙΚΟ
TELSTAR 3vs
JONG UTRECHT 1
ΤΕΛΙΚΟ
SELECCION A. S. 2vs
ARCOS CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
HORDER SC 1vs
BSV SCHUREN 8
ASC 09 DORTMUND -vs
SUS KAISERAU -
VOLTA REDONDA-RJ -vs
CORINTHIANS-SP U23 -
Σε εξ αναβολής αναμέτρηση η Άλμπα νίκησε εκτός έδρας την Βόννη με 87-90.
Σημαντική νίκη για την ομάδα του Βερολίνου η οποία πανηγύρισε δύσκολη νίκη την έδρα της Βόννης με 87-90.
Κορυφαίοι παίκτες των νικητών ήταν οι Έρικσον (24π.), Γκίφεϊ (15π.) και Χέρμανσον (11π., 8ασ.).