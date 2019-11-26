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Δύσκολα, αλλά νίκησε η Άλμπα

Δύσκολα, αλλά νίκησε η Άλμπα

Δύσκολα, αλλά νίκησε η Άλμπα

Σε εξ αναβολής αναμέτρηση η Άλμπα νίκησε εκτός έδρας την Βόννη με 87-90.

Σημαντική νίκη για την ομάδα του Βερολίνου η οποία πανηγύρισε δύσκολη νίκη την έδρα της Βόννης με 87-90.

Κορυφαίοι παίκτες των νικητών ήταν οι Έρικσον (24π.), Γκίφεϊ (15π.) και Χέρμανσον (11π., 8ασ.).

 

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