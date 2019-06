Στον πάγκο της Μπάμπεργκ ο Μουρς

Ο Ρόελ Μουρς πραγματοποίησε σπουδαία σεζόν με την Άντβερμπ πέρυσι φτάνοντας μέχρι το Final 4 του BCL.

Ο Βέλγος τεχνικός εξαργύρωσε τη χρονιά με ένα καλό συμβόλαιο με τη Μπάμπεργκ η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μουρς.

Welkom, Roel Moors!

Der 40-jährige Belgier und Coach of the Year in der @BasketballCL kommt vom amtierenden Pokalsieger @antwerpgiants und wird unser neuer Head Coach! unterschreibt einen Zweijahresvertrag. #Basketballherz pic.twitter.com/IdzdgOpSgc

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 20 Ιουνίου 2019